Padre de Michael Jackson rompe el silencio y habla sobre su enfermedad

El padre de Michael Jackson tomó su cuenta de Twitter para romper el silencio luego de darse a conocer que enfrenta su última batalla contra el cáncer terminal que padece.

A 9 años del fallecimiento del llamado Rey del Pop, Joseph Jackson se sinceró con sus seguidores en redes sociales y expresó: “He visto más puestas de Sol de las que me quedan por ver. El Sol sale cuando llega el momento y te guste o no, se pone cuando llega el momento”.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC

— Joseph Jackson (@Joe5Jackson) June 24, 2018