Pete Davidson confirma su compromiso con Ariana Grande

Aunque a estas alturas la noticia de su compromiso con la cantante Ariana Grande se daba ya por cierta, Pete Davidson ha querido confirmar él mismo los rumores a su paso por el ‘Tonight Show’ de Jimmy Fallon, en el que se mostró muy sonriente y relajado a la hora de hablar de su futura esposa.

“No era necesario que te comprometieras con Ariana Grande para venir al programa”, bromeó el presentador, en una referencia directa a la popularidad que ha ganado en cuestión de semanas el humorista a raíz de su romance, mayor que la que le había reportado hasta la fecha su trabajo en ‘Saturday Night Live’.

“Ya lo sé, ¡pero lo he hecho igualmente! Me siento como si hubiera ganado un concurso o algo así. Estoy entusiasmado”, admitió el joven de 24 años. “Resulta todo muy divertido. Ahora cuando camino por calle los chicos me saludan, se quitan el sombrero ante mí”, aseguró medio en broma medio en serio para ilustrar lo afortunado que es de compartir su vida con la guapa artista. “Un chico se me acercó y me dijo: ‘Me has dado esperanzas'”.