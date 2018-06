Blac Chyna y Almighty Jay ponen fin a su relación

La estrella televisiva Blac Chyna (30) y el joven rapero YBN Almighty Jay han puesto fin a su llamativa relación sentimental solo tres meses después de que el músico proclamara su amor por ella a los cuatro vientos y dejara bien claro, tanto en las redes sociales como en alguna que otra entrevista radiofónica, que estaba decidido a convertirla en su esposa.

Por tanto, resulta comprensible que haya sido el propio Jay el que se ha encargado ahora de anunciar la ruptura a través de la sección Stories de su cuenta de Instagram, limitándose a dar la noticia y a ponerle banda sonora con una canción llamada ‘Forget Me’ (‘Olvídate de mí’, en su traducción al castellano).

“Blac Chyna y yo ya no estamos juntos”, reza la rotunda frase que ha compartido con sus seguidores y que se vio complementada con los versos del tema que ilustra a la perfección la decepción que siente ante el fin de su amor. “Todavía veo tu sombra en mi habitación / No puedo recuperar el amor que te di / No puedo cambiarte y por eso he de reemplazarte”, se escucha en la publicación.