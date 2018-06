Kit Harington se cortará la coleta tras el fin de ‘Juego de tronos’

Tras más de siete años luciendo una distintiva melena rizada ligada al personaje televisivo que le ha convertido en una estrella mundial, el de Jon Snow en la aclamada ‘Juego de tronos’, el actor británico Kit Harington se ha comprometido públicamente a ‘cortarse la coleta’ tan pronto como termine el rodaje de la octava y última temporada de la ficción de HBO: un gesto que no le supondrá demasiado sacrificio dadas las ganas que tiene de volver a disfrutar de las comodidades del pelo corto.

“Me gustaría retirarme un tiempo [de la vida pública], disfrutar de la oscuridad, cortarme el pelo y dejármelo bien corto y hacer cosas nuevas desde un enfoque diferente, con un aspecto diferente”, ha revelado a la revista Entertainment Weekly antes de asociar la decisión a un ritual con el que “comenzar de nuevo”.

“Me va a costar más deshacerme de la barba, porque me gusta bastante, pero me tengo que cortar la barba y el pelo a modo de ritual. No puedo embarcarme en un nuevo proyecto luciendo el mismo aspecto. Me ha encantado ser Jon Snow, pero también tengo que desprenderme de él”, ha aseverado.