Hackean Instagram de la ex de Lorenzo Méndez y ella señala a los posibles responsables

Claudia Galván, ex pareja del cantante Lorenzo Méndez, reveló con tristeza que su perfil de Instagram fue hackeado y perdió a todos sus seguidores y fotografías a escasos dos días de convertirlo en oficial.

A través de un video en su cuenta de YouTube, Galván expresó: “me hackearon mi cuenta de Instagram, tristemente cuando ya tenía 78 mil followers (seguidores), yo sé que a lo mejor para mucha gente no es mucho, pero yo ya estaba a 48 horas de agarrar mi página oficial, tristemente creo que la gente en lugar de preocuparse por ellos mismos, andan nada más tratando de poner triste a otra gente, de chingar a otra gente. No sé cómo ponerlo, y claro que le voy a echar ganas, no es la primera vez que empiezo en ceros, en mis relaciones, en muchas cosas”.

Posteriormente, Claudia se cuestionó a quién le beneficiaria hackear su cuenta. “Eso es algo que le quiero preguntar a ustedes si lo pueden dejar en los comentarios porque yo no quiero juzgar a nadie, pero si me vienen dos nombres que les beneficiaria, y no es por cabrona, pero como que ya me están hartando, o sea, se la pasan chingue y chingue y no entiendo por qué, ya que si yo estoy bien, mis hijos están bien también y como que ahí se contradicen mucho porque dicen que quieren mucho a mis hijos, y que me vaya bien y que Diosito me bendiga, pero bien que siguen ahí chingándome”.