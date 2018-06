¿En qué punto se encuentra la relación de John Cena y Nikki Bella?

La pareja formada por John Cena y Nikki Bella protagonizan sin duda una de las relaciones más impredecibles e inestables del año en el mundo del entretenimiento, especialmente desde que ambos anunciaran su decisión de poner fin a su compromiso matrimonial solo unos días antes de la boda de ensueño que debería haberse celebrado el pasado cinco de mayo.

Pese a que el comunicado con el que los luchadores profesionales dieron la noticia sentó como un jarro de agua fría a sus seguidores, por lo inesperado y aparentemente repentino del mismo, en las semanas posteriores la tristeza por lo ocurrido dio paso a un período de gran incertidumbre después de que John y Nikki dejaran entrever en varias ocasiones la posibilidad de que en algún momento se produjera una sorprendente reconciliación.

Sin embargo, las declaraciones que han venido ofreciendo los dos enamorados son bastante ambiguas en este sentido, ya que a pesar de que ambos han puesto de manifiesto que siguen profesándose el mismo cariño y la admiración de antaño, las desavenencias que parecen existir entre ellos son todavía demasiado significativas como para poder salvar el romance de forma instantánea.

“Nikki Bella y John Cena están trabajando muy duro en su relación y se están centrando básicamente en el día a día. Aprecian mucho el apoyo que les han venido brindando sus fans y los mensajes de comprensión que les han llegado en todo este tiempo, lo que sin duda les ayudará a la hora de reconstruir poco a poco su vínculo”, ha asegurado ahora un portavoz de la pareja al portal de noticias ‘Entertainment Tonight’.

El escollo más importante que tendrán que superar los dos enamorados reside a día de hoy en sus posiciones divergentes con respecto a la paternidad, teniendo en cuenta que la propia Nikki revelaba en su programa de telerrealidad que jamás podría iniciar un proyecto de vida con un hombre que no estuviera dispuesto a ayudarle a hacer realidad su sueño de ser madre.

“Básicamente no han dejado de estar juntos en ningún momento. El problema aquí no tiene nada que ver con su relación en sí misma, sino en el hecho de que la boda se organizó en base a un malentendido. Bella fingió que la maternidad no era prioritaria para ella para contentar a John, pero al final se dio cuenta de que no podía seguir adelante con la mentira”, explicaba una fuente hace unos días.