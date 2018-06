Shailene Woodley había renunciado a la actuación antes de ‘Big Little Lies’

Por ironías del destino, justo antes de que le ofrecieran el papel de Jane Chapman en ‘Big Little Lies’, la serie que arrasó en la anterior temporada de premios y ha consagrado a la productora de Reese Witherspoon como uno de los nuevos pesos pesados de la industria, Shailene Woodley se había retirado del mundo de la interpretación.

La joven había protagonizado ya varias películas enfocadas a un público adolescente, como la comedia romántica como ‘Bajo la misma estrella’ o la franquicia ‘Divergente’, pero en aquel momento se encontraba en una especie de crisis de identidad profesional.

“Llegó un punto en mi vida, justo antes de ‘Big Little Lies’, en que sentí que me había atascado en la actuación. Me parecía que había llegado el momento de hacer algo diferente. Llamé a mis agentes y les pedí por favor que no me enviaran más guiones porque necesitaba explorar otras opciones. Respetaron mis deseos y no me llegó nada durante un año, hasta que apareció la serie. Yo no sabía de qué iba o quién estaba involucrado en el proyecto, así que respondí: ‘Gracias, pero no estoy interesada'”, ha recordado la actriz en una entrevista a la revista The Edit.