Guillermo del Toro decidirá su nuevo proyecto cinematográfico en septiembre

El cineasta mexicano, Guillermo del Toro, gran triunfador de la pasada edición de los premios Óscar con la premiada ‘La forma del agua’, se tomará varios meses para reflexionar sobre su rumbo profesional.

El director mexicano Guillermo del Toro no tiene intención alguna de precipitarse a la hora de escoger el próximo proyecto cinematográfico con el que dar continuidad al rotundo éxito cosechado este año por ‘La forma del agua’, la cinta que se hizo con cuatro estatuillas doradas -incluidas las de mejor película y mejor director- en la pasada edición de los premios Óscar.

De hecho, el reputado cineasta ha asegurado ahora que hasta el mes de septiembre se dedicará fundamentalmente a “comer y a beber”, lo que debe interpretarse como su particular forma de disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero también a “reflexionar” largo y tendido sobre el rumbo profesional que tomará para iniciar el nuevo curso.

“Ahora mismo estoy comiendo y bebiendo mucho, y también reflexionando filosóficamente sobre los cuatro proyectos que tengo planeados. Me he dado hasta el mes de septiembre para decidirme por uno de ellos, así que escogeré uno y me dedicaré a prepararlo a conciencia”, ha revelado en conversación con el diario The Daily Telegraph.