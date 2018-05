Gwyneth Paltrow no planea tener más hijos con su futuro marido

La actriz Gwyneth Paltrow inició este año confirmando a través de su plataforma favorita, las redes sociales y su rentable portal Goop, su compromiso con el productor Brad Falchuk, con el que ambos daban un paso más en la relación sentimental que iniciaron en 2014.

El pasado abril la pareja disfrutó de una fiesta de etiqueta en Los Ángeles en la que Ryan Murphy ejerció de anfitrión para celebrar la feliz noticia con todos sus seres queridos y poco después Gwyneth viajó junto a sus amigas más íntimas a México para despedir la soltería, de lo que se deduce que la fecha elegida para su enlace no estaría demasiado lejos.

En vista de que no quedaría demasiado para que pase de nuevo por el altar, la estrella de Hollywood ya ha hablado largo y tendido con su prometido acerca de sus planes de futuro y ambos han acordado que no repetirán experiencia en la paternidad juntos.

“Ninguno de los dos quiere más hijos. Estamos en la misma página en ese sentido. Siempre resulta todo un poco más complicado cuando hay niños de por medio y el reto de juntar con la mayor gentileza posible a nuestras familias ya resulta duro”, ha explicado la oscarizado intérprete y empresaria en una entrevista al locutor Howard Stern para la emisora SiriusXM.

La actriz ya es madre de dos hijos, Apple y Moses, junto a su exmarido Chris Martin, y Brad también tiene un niño y una niña junto a su exmujer.

Por suerte para Gwyneth, el que se convertirá en su segundo marido mantiene también una relación muy cordial con el padre de sus retoños, al igual que ella, algo que ya ha dejado patente compartiendo en el pasado fotografías del músico y el productor juntos en su cuenta de Instagram

“En el fondo, al final se reduce todo a cuánto de tu ego estás dispuesta a renunciar y si eres capaz de superar el resentimiento”, ha asegurado ella en la misma entrevista para justificar la armonía que reina en su hogar. “Si lograr hacer ambas cosas, no habrá nada que te impida tener un divorcio amistoso. Al final del día, la clave es controlar tu propio comportamiento. Al principio hubo días en que resultó muy duro para Chris y para mí. Yo no quería verle o salir a cenar con él. Y somos de los afortunados, porque tenemos posturas muy similares en lo que respecta a la educación de nuestros hijos, principios y valores similares. Y yo confío en él ciegamente. Así que he elegido centrarme en lo que me gusta de Chris, y son muchas cosas, y eso es lo que sigo haciendo”.