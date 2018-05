Lucía Méndez y Yuri se reconcilian a casi una década de no hablarse

Este martes sucedió lo inimaginable para los seguidores de Lucía Méndez y Yuri, pues durante el programa “La Saga” de Adela Micha, las famosas limaron asperezas y fumaron la pipa de la paz.

Durante la emisión en la que se encontraba presente tanto la veracruzana como el empresario Arturo Elías Ayub, Micha leyó algunos comentarios hacía la cantante que sugerían un proyecto en conjunto con Dulce, Lucía Méndez y Laura León. A lo que la conductora expresó: “Con Lucía ya no se junta”, pero para sorpresa de todos, ‘la güera’ dijo: “Me encantaría volver a estar con ella, yo quiero mucho a Lucía. Las amigas se pelean”.

Tras estas declaraciones, Adela logró comunicarse con Lucía, y después de explicarle que estaba con el empresario y con Yuri hablando de la reconciliación, La Méndez accedió a dialogar con su colega y ahora amiga.

“Buenas noches mamita (…) Tanto tú como yo somos mujeres muy inteligentes, y dije que yo no tenía ningún problema en hablar contigo (…) Las cosas que hemos vivido juntas no se olvidan (…) Yo soy una mujer que le gusta la reconciliación (…) Hay gente que me ataca porque ya no somos amigas (…), y si en algún momento yo a ti te he ofendido, te pido una disculpa públicamente. ¿Aceptas mis disculpas?”, expresó Yuri casi llegando a las lágrimas.