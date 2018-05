Explosiva presentación de los Buzzcocks en el Festival Marvin

México, 20 May (Notimex).- Con explosivos riffs y un sonido implacable, la legendaria banda británica de punk Buzzcocks brilló durante su presentación en el foro Plaza Condesa, como uno de los actos estelares de la octava edición del Festival Marvin en la Ciudad de México.

Ya desde su anuncio como una de la bandas estelares de este festival y su primera vez en México, Pete Shelley (vocal/guitarra), Steve Diggle (vocal/guitarra), Chris Remington (bajo) y Danny Farrant (batería), encendieron el ánimo del público que desde una hora antes ya estaba formada afuera del recinto para presenciar uno de los mejores actos del día.

Steve Diggle fue el encargado de demostrar que el punk está más vivo que nunca, con intensos riffs y un marcado entusiasmo, el guitarrista no dejaba de recorrer el escenario animando a los fans a corear cada una de las canciones y sacar toda la energía que estaba guardada en su interior.

Sonaron “Why can’t I touch it” y “Boredom”, con la cual enloquecieron al público, que sin dudarlo armó el slam, un acto imprescindible en un concierto de tan alta categoría.

Buzzcocks, quienes hicieron historia con su disco debut “Spiral Scratch” (1977) al demostrar que las bandas pueden ser dueñas de su propia música, conectaron con el público mexicano y lo alentaron a ser dueños de su propia vida, a pelear por sus ideales y nunca dejarse vencer.

Las canciones no dejaban de sonar, también se escuchó “Fast cars” de su disco “Another music in a different kitchen” (1978), mientras sus fans no dejaban de bailar. El sonido de la banda fue impecable, la acústica del Plaza Condesa le hizo justicia a esta banda legendaria.

Fueron “Harmony in my head” ,del “Operators manual” (1992) y la clásica “Ever fallen in love (With Someone You Shouldn’t)” del album “Love bites” (1978); los temas con los que la leyenda musical de Manchester culminó su histórica primera presentación en México.