Así reacciona Selena Gomez al rechazo

A pesar de que Selena Gomez es una famosa que constantemente es asediada por sus seguidores y los paparazzi, en esta ocasión vivió un momento bochornoso, luego de que una niña se rehusara a tomarse una foto con ella.

Durante uno de sus últimos actos como parte de la promoción de una marca deportiva, la joven se cruzó con un padre y su hija, momento en que la ex de Justin Bieber intentó cargarla para tomarse una foto con ella, pero la niña se reveló y se negó rotundamente.

Ante el rechazo en presencia de todos, Selena expresó con un gesto de asombro: “I don’t know what you do (no sé lo que haces)” y se alejó del lugar.