José José no quiso recibir a su hija Marysol

Marysol Sosa, hija de José José, reveló que en su reciente viaje a Miami, donde dio a conocer que próximamente se convertirá en madre, no pudo reunirse con su padre, debido a que él no la quiso recibir.

Durante la entrevista del programa Ventaneando, Marysol negó que su hermana Sara le haya impedido reunirse con su famoso padre, afirmando que ella únicamente mantiene contacto con el intérprete.

“Yo no te estoy diciendo que yo no vi ahorita a mi papá porque mi hermana puso una reja, porque yo con quien hablé fue con mi papá, yo con quien hablo al día de hoy es con mi padre, y mi padre a mi me dijo ahorita no puedo, a lo cual dije: ‘¡ah, pues chido!, bueno, luego nos vemos, besos, bendiciones y ahí andamos en comunicación’”, expresó.

Sobre la relación que tiene con “El Príncipe de la Canción”, la también hija de Anel Noreña explicó: “sí tengo comunicación con mi papá, qué tan aislado (está), no sé, porque yo al día de hoy lo digo, no sé dónde está por boca de él, entonces yo respeto y pues así ha sido mi relación con mi papá desde hace muchos años, o sea, él pinta su raya y esa raya yo la respeto”.

Finalmente, Sosa manifestó que debido a su embarazo este es el último mes que podía viajar para ver a su padre, por lo que descarta reencontrarse próximamente con el artista, pero asegura que continuará manteniendo comunicación vía telefónica con él.