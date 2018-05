Vocalista de Los Tucanes de Tijuana da versión sobre la agresión que sufrio

Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes De Tijuana, ha dado sus primeras declaraciones con respecto al incidente que vivió en el escenario de Lexington, Kentucky, el pasado fin de semana, donde fue golpeado con una botella mientras ofrecía su presentación.

“Realmente a mi no me gusta hacer escándalos o ser dramático, realmente somos una agrupación reservada en ese sentido, pero creo que en esta ocasión es muy importante comentarles lo sucedido porque nos hemos dado cuenta que mucha gente nos ha estado preguntando”, inició su explicación Quintero.

Aclarando que su intención es que no se distorsione la verdad, el cantante agregó: “Nosotros estábamos a punto de terminar el show, más bien, ya habíamos terminado, pero tocamos un par de canciones más, entonces anuncié la canción con la que nos íbamos a despedir y de repente voltee a mi izquierda y sentí un golpe aquí en este lado (señalando la cabeza), un golpe muy fuerte, no supe ni de dónde me llegó, pensé que me había caído algo del techo, pero de repente volteo y miro mi texana en el piso y una botella”.

El famoso confesó que tenía la idea de finalizar la presentación, pero el dolor del golpe se lo impidió. “La idea mía era continuar con el show, dije: ‘como es un golpe no pasa nada’, pero me empezó a doler muy fuerte y me toqué y empecé a sentir que empezó a correrme sangre, entonces ya me preocupé, pasamos al camerino, me revisaron y me dijeron: ‘es una cortada bastante considerable y está saliendo mucha sangre, creo que debes de ir al hospital’”.

Mostrando las imágenes de su estadía en el nosocomio, el artista continuó su relato: “muchas gracias a los doctores que me atendieron muy rápido, me limpiaron, me lavaron, me inyectaron y me pusieron 4 grapas”.

Sobre su estado emocional, Quintero explicó: “sí me dolió bastante, pero siempre estamos expuestos a este tipo de cosas, no creemos que es lo correcto, nos da mucha impotencia, mucha tristeza, que haya personas con este tipo de mentalidades que se atrevan a hacer este tipo de cosas y que no midan el peligro, que no midan el daño que pueden ocasionar a personas inocentes, que empiecen a agredir a los demás, la verdad que es muy triste y muy lamentable que pasen este tipo de situaciones”.

Afirmando que ahora se siente un poco mejor y que espera que en un lapso de cinco a siete días le retiren las grapas de la cabeza, el cantante afirmó que estará de regreso en los escenarios sin ningún problema en las fechas que ya tiene pactadas junto a la agrupación, y subrayó que contrario a otras versiones, hasta el momento desconocen el motivo de la agresión.

