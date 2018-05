Alejandra Guzmán habla del maltrato físico que padeció Silvia Pinal

Debido a que Alejandra Guzmán está recapitulando su vida con la finalidad de realizar una bioserie, la cantante ha dado conocer uno de los momentos más difíciles de su vida: el ver a su madre, Silvia Pinal, padecer del maltrato físico a manos de su padre, Enrique Guzmán.

Una publicación reveló la conversación en la que la Reina de Corazones se sinceró y confesó lo triste que fue para ella vivir este tipo de violencia en su casa.

“Nunca olvidaré que la vi con sus ojitos morados por los golpes de mi papá”, contó La Guzmán.

Asimismo, la artista reveló que tuvo que conversar del tema con su famosa madre, pues es algo que contará en el proyecto que prepara junto con Sony Pictures.

“Doy gracias a la vida, porque no cualquiera platica con mi mamá lo que platiqué yo. Tuve esto en mi mente, que no me puedo quitar, y tengo que platicarlo… Igual y ella nunca se acordó de esto y no se dio cuenta”, explicó la cantante.