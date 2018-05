Chiquis Rivera le envía mensaje a Lupillo tras confirmar su divorcio

Chiquis Rivera aprovechó las cámaras y los micrófonos de los medios que la acompañaron a un evento en Estados Unidos para enviarle un mensaje a su tío Lupillo, luego de que este confirmara su divorcio.

A pesar de que en las últimas semanas las hijas del llamado ‘Toro del Corrido’ iniciaron una guerra de declaraciones en contra la primogénita de Jenni Rivera, ella ha decidido olvidar las rencillas y solidarizarse con ellos.

“(Espero que) se acerque con nosotros. Él sabe que tiene una familia que lo quiere. No siempre estamos de acuerdo, como me imagino que él tampoco está de acuerdo con nosotros, pero lo quiero, es mi tío y yo quiero que él esté bien”, expresó Chiquis a las cámaras de Univisión,

Acto seguido, Chiquis no descartó reconciliarse con sus primas. “Sí me gustaría, somos familia, mis primas, pasamos momentos muy bonitos juntas y no entiendo y me da tristeza pensar tantas cosas y especialmente que se han hecho públicas”.

Finalmente, la cantante y empresaria confesó que no está arrepentida del pleito con sus primas, pues ella no hizo nada. “Si ellas lo tomaron en otra forma y empezaron a decir cosas de más, eso ya es problema de ellas, pero sí me da tristeza porque son mis primas y espero que no nomás por este problema podamos arreglar las cosas”.

Así que probablemente este acontecimiento en la vida de Lupillo sea el detonante para que todos los Rivera por fin puedan estar unidos y olvidar toda la guerra de declaraciones que se han hecho unos a otros.

