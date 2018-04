Elsa Pataky ‘regaña’ a Chris Hemsworth en castellano

Chris Hemsworth ha revelado a su paso por el programa de Ellen DeGeneres que él es el único miembro de su familia que no habla nada de español.

Aunque forman una de las familias más adorables del mundo del entretenimiento, el extrovertido Chris Hemsworth no ha tenido reparo alguno a la hora de revelar abiertamente que hay un factor de peso que le lleva a sentirse algo desplazado en relación con su esposa, la también intérprete Elsa Pataky, y los tres hijos que tiene la pareja, la pequeña India Rose (5) y los gemelos Tristan y Sasha (3): el hecho de que el actor es el único de la casa que no es capaz de pronunciar más que “una frase” en castellano.

Ha sido a su paso por el programa de la humorista Ellen DeGeneres donde el protagonista de la saga ‘Thor’ ha querido desahogarse sobre los pequeños problemas de comunicación que en ocasiones tienen lugar en su hogar, contratiempos que su interlocutora no terminaba de comprender teniendo en cuenta que Chris y Elsa llevan casi una década de sólida relación: “Me imaginaba que sería fácil para ti aprender español dado que tu mujer es española y probablemente te ayudaría”.

“Es normal que pensaras eso”, bromeó algo avergonzado el guapo australiano al tiempo que provocaba las carcajadas del público.

Por si eso no fuera suficiente, el astro de Hollywood tiene que ser testigo con frecuencia -y sin poder intervenir como le gustaría- de cómo Elsa reprende a sus tres retoños en perfecto castellano cada vez que a estos les da por transgredir las normas de convivencia en su casa, limitándose a asentir con la cabeza y a fingir que ha entendido a la perfección el discurso de la temperamental actriz. “Mi mujer empieza a regañarles en español y yo me tengo que quedar ahí diciendo cosas como ‘¡Eso es!’. Pero luego me acerco y le susurro al oído: ‘¿Qué significa eso?'”, ha asegurado en la misma entrevista.

De la misma forma, Elsa Pataky no duda en emplear su lengua materna cuando quiere expresarse sin restricciones y con total espontaneidad en las escasas discusiones que mantiene con su marido: todo ello en función del grado de “enfado” que le pueda sobrevenir en el marco de la dinámica de roces y desavenencias que es común en cualquier matrimonio.

“Cuando me doy cuenta de que el español va dirigido a mí es normalmente en situaciones algo controvertidas o agresivas, así que me paro a pensar: ‘¿Pero qué me está diciendo ahora? ¿Cómo respondo a eso?’. Estas cosas solo ocurren cuando nos peleamos, que es casi nunca, la verdad, pero es verdad que cuando se enfada, deja de lado el inglés y regresa a su lengua”, ha contado en tono jocoso.