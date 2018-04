Jacqueline Bracamontes revela que padeció acoso sexual

Luego de que María Fernanda Mora, reportera de la cadena de televisión Fox Sports, denunciara que fue víctima de acoso por parte de algunos aficionados del Club Guadalajara mientras festejaban su triunfo en la final de la Concachampions, la actriz Jacqueline Bracamontes sale en su defensa y revela que también padeció este tipo de hostigamientos cuando ella cubría eventos deportivos.

Durante un evento de moda en la ciudad de México, Bracamontes fue cuestionada por esta acción de parte de la afición del equipo de sus amores, a lo que respondió: “no se vale que hagan eso, pero lo que pasa es que hay tanta gente y están tomados, que a veces se sale de control, pero no debería de suceder”.

Acto seguido, la artista se solidarizó con la reportera y reiteró que al igual que los hombres, las mujeres deberían sentirse seguras al cubrir este tipo de eventos.

“Ni modo que entrevistes con 30 de seguridad detrás de ti para que nadie se te acerque, pues no, el chiste es que estés ahí con el público, y después del partido esas cosas pasan, pero no deberían de pasar, hay que respetar a la mujer”.

Al preguntarle si ella había padecido alguna situación similar, Jaqueline reveló: “cuando estuve trabajando en los estadios, que la gente toma, a mi me agarraron una pompa, me dieron beso en la boca, o sea, uta, a mí me dio mucho coraje y me hervía la sangre, pero ¿quién era?, o sea quien me agarró así bien, volteo y (había) 30 personas (¿a quién le hechas la culpa?), concluyó.”.

