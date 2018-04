Camila Sodi mantiene en misterio el gran amor de Luis Miguel

México, 21 Abr (Notimex).- El día que descubran quién es el personaje que interpreto en “Luis Miguel. La serie” y que es el gran amor del cantante, van a decir: ‘Ah, es ella’, pero tampoco se van a sorprender”, afirmó Camila Sodi.

Aunque ha trascendido que la sobrina de la cantante Thalía interpreta a Issabela Camil en dicha producción que se estrenará este domingo por Netflix, la actriz prefiere dejarlo en misterio para no arruinar la sorpresa.

“Si les cuento quién soy, voy a arruinar la serie. Creo que al público le gusta ver algo y emocionarse, sobre todo si Luis Miguel ya dijo que se trata del amor de su vida. Cuando ella se presente, la identificarán de inmediato, no tiene nada de escabroso”, comentó Camila.

Adelantó que el nombre de su personaje se llama “Erika”, lo cual alimenta más los rumores de que se trata de Issabela Camil, cuyo nombre real es Erika Ellice Sotres Starr y mantuvo un largo noviazgo con Luis Miguel a finales de la década de los 80 y principios de los 90.

Sin embargo, hay otras versiones que apuntan a que sea Erika Buenfil o incluso, Stephanie Salas, pero bajo otra identidad para evitarse problemas legales.

Lo cierto es que, asegura Camila, dicho gran amor de Luismi vive y es su amiga, por lo que prácticamente le pidió permiso para interpretarla.

“Le llamé por teléfono, nos juntamos y le dije: ‘¿Me das permiso?’ Lo hice porque hay una línea de respeto, porque la conozco y la quiero. En ese momento le comenté que no sabía lo que iban a escribir de ella y que por motivos de contrato, tampoco podía chismearle”.

Para lograr la caracterización ideal, además del peinado en cabello rubio y maquillaje recargado, reveló que tuvo que fijarse en los ademanes y la forma de hablar de su amiga.

“Tuve mucha prudencia, nunca le pedí que me contara algo de la historia entre ellos o si era verdad tal cosa. Sinceramente, me sentía muy presionada y lo platicaba con Diego Boneta, pues interpretar a alguien vivo no es tan sencillo, la gente espera que estés idéntico a esa persona y tienes que hacerlo muy bien”.

Conforme avanzaban las grabaciones, Camila Sodi confesó que se relajó y entendió que no se trataba de la historia de “Erika”, que más bien, era la versión de Luis Miguel filtrada por la pluma de Daniel Krauze. Fue así que comenzó a disfrutar el proyecto.

La actriz asegura que durante el tiempo del rodaje jamás tuvo contacto con el cantante Luis Miguel, pues consideró que no le aportaría en nada a su papel.

“Hoy con mucho gusto me voy a comer con él, pero en el momento de las grabaciones no era bueno, pues conocerlo en pleno 2018 y tener que enamorarme de él en los 90, no sé si me iba a ayudar. Por eso preferí no tener a la persona real y sólo basarme en la ficción”.

De entre los aspectos que más le impactaron a Camila con respecto a la vida del ídolo de la música, es que, precisamente, se haya atrevido a hablar de su historia.

“Me parece que es un hombre súper vulnerable, siento que este proyecto lo va a humanizar, a poner en un lugar donde no había estado antes. Luis Miguel ha sido un hombre lleno de misterio, de enigmas y esta serie lo pondrá en un sitio en el que todos vamos a empatizar con él, a conectarnos, porque lo mismo le pasaron cosas horribles como maravillosas”.

Al opinar acerca de la relación que hubo entre “El Sol” y “Erika”, Camila Sodi consideró que, en aquel tiempo, ella era muy segura de sí misma y fuerte.

“Ambos se veían a los ojos, al mismo nivel. Ella nunca necesitó nada de él y eso tuvo mucho que ver para que su relación fuera tan limpia y tan pura porque a esos niveles de fama creo que la gente se te acerca por las necesidades incorrectas.

“También pienso que ella tuvo que adaptarse a su vida porque él no iba a cancelar giras ni conciertos por ella. Hay una dualidad como mujer y fue muy interesante abundarlo. Nadie sabía de su relación, por lo que Erika tenía que hacer muchas concesiones a cambio de estar con su novio”.

Finalmente, aseguró que ´Erika´ “fue una mujer que le cambió la vida al ídolo, por eso significa el gran amor de su vida”.