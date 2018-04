¿Maluma y Pharrell Williams preparan tema en inglés?

El reggaetonero colombiano Maluma aprovechó su visita a Los Ángeles para encontrarse con el rapero y productor estadounidense Pharrell Williams, mismo que presumió en redes sociales.

A pesar de que en pocas horas el cantante de música urbana lanzará el video de “Colors”, tema que interpretará en el Mundial de Fútbol 2018, esto no impide que continúe realizando nuevos proyectos y así lo compartió con sus seguidores en Instagram.

“Tranquilos… Great things are coming. Thank u for the inspiration @pharrell!! (Grandes cosas están por venir, gracias por la inspiración Pharrell)”, escribió Maluma junto a la imagen en donde aparecen los dos famosos.

Aunado a ello, el colombiano grabó un pequeño video en el que comentó: “Estamos aquí en L.A., acabamos de tener un momento increíble con Pharrell, gracias hermano, gracias por la inspiración, es un honor”.

Por su parte, Williams mostró la misma instantánea a sus seguidores y únicamente comentó: “Medellín está en Los Ángeles 📍”.

Medellín es en Los Angeles 📍

Arrancando miles de comentarios a favor de esta unión, la única duda que ha invadido a los seguidores de ambos artistas es si Maluma cantará en inglés o Pharrell en español.