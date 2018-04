John Stamos solo puede ‘pensar’ en su inminente debut en la paternidad

El actor de ‘Padres Forzosos’, John Stamos, de 54 años, dará la bienvenida a su primer retoño en escasas semanas y, comprensiblemente, no puede dejar de visualizar mentalmente tan importante momento.

Al margen de su regreso por todo lo alto a la televisión con la secuela de su serie más afamada hasta el momento, ‘Padres Forzosos’, lo cierto es que el actor John Stamos ha reconocido que la mayor parte de su día a día la dedica tanto a planificar su inminente debut en la paternidad -recibirá a su primer hijo en escasas semanas, fruto de su estable matrimonio con Catlin McHugh- como a visualizar mentalmente el momento en que finalmente podrá sostener en sus brazos a su retoño.

“Llevo toda la vida esperando a que llegara este día. No puedo dejar de pensar en ello, simplemente no puedo. Estoy muy sentimental y muy entusiasmado estos días. No puedo dejar de pensar y de soñar con mi bebé… Estoy deseando tenerle ya conmigo”, ha revelado el intérprete en conversación con ‘Entertainment Tonight’.

Dejando en un segundo plano sus éxitos profesionales y otros aspectos de la vida que le hacen sentirse especialmente “afortunado”, el astro de la televisión está convencido de que su estreno como padre será el acontecimiento más satisfactorio y enriquecedor de toda su existencia, ya que además de cumplir así su sueño, con ello pondrá el broche de oro a la envidiable historia de amor que le une a Caitlin.

“No sé que estaría haciendo ahora mismo si no fuera a tener un bebé. Quiero decir, soy afortunado de haber podido conseguir todo lo que me he propuesto. He tenido una vida llena de bendiciones desde que puse un pie en este mundo, pero ahora estoy a punto de lograr aquello que de verdad deseaba y que pensaba que jamás tendría”, ha expresado en la misma conversación, antes de rendir homenaje a la mujer de su vida.

“Está tan guapa en su embarazo. Es una mujer llena de magia y elegancia, y está sobrellevando el embarazo como una campeona. Todos los días le digo: ‘Lo estás haciendo fenomenal, lo estás haciendo genial’. Cada día que paso con ella me doy cuenta de que es un ser humano muy especial, una persona muy bondadosa”, ha aseverado.