Dwayne Johnson necesita ‘formarse’ antes de lanzarse a la política

El actor Dwayne Johnson ha vuelto a referirse a los rumores que, el año pasado, apuntaban a su supuesto deseo de postularse como candidato a la presidencia de Estados Unidos, asegurando que de momento se está limitando a aprender de política tanto como le sea posible.

Aunque en los últimos meses se ha venido especulando mucho más con la posibilidad -ya descartada por la propia protagonista- de que Oprah Winfrey trate de arrebatarle a Donald Trump la presidencia de Estados Unidos en las próximas elecciones de 2020, hay que recordar que, poco después de que Barack Obama abandonara la Casa Blanca a principios de 2017, el actor Dwayne Johnson ya había dejado entrever que uno de sus objetivos a medio plazo podría pasar por dar el salto hasta el nivel más alto de la política estadounidense.

Pese a que el foco mediático que se había posado en las supuestas aspiraciones presidenciales del intérprete se ha ido debilitando con el paso del tiempo, el protagonista de títulos como ‘Baywatch’ o ‘Fast and Furious’ se ha encargado personalmente de avivar los rumores en torno a un hipotético asalto al Despacho Oval dentro de poco más de dos años, reconociendo que a día de hoy está tratando de compaginar su exitosa trayectoria profesional con la necesaria formación académica que requeriría una futura candidatura.

“Aquí es donde me vas a meter en problemas”, le ha espetado al periodista de ‘Entertainment Tonight’ que le ha preguntado sobre las insinuaciones que hizo en su momento en relación con su futuro en la política. “Es verdad que he estado acudiendo a algunas reuniones, pero solo para entender mejor y aprender cómo funciona el sistema. La idea de postularme a la presidencia es algo que me hace sentir halagado, porque mucha gente me ha dicho que me apoyaría. Pero creo que lo respetuoso sería formarme y aprender primero todo lo que esté en mi mano antes de tomar una decisión al respecto”, ha añadido.