Ex representante de Juan Gabriel afirma que el cantante sigue vivo

Hace algunas semanas Joaquín Muñoz, ex representante de Juan Gabriel, afirmó que el cantante se encuentra vivo, y que por medio de su libro “Juan Gabriel y yo Detrás de la Muerte” mostraría las pruebas de su versión.

Sin embargo, Muñoz no pudo esperar y previó al lanzamiento del ejemplar compartió una fotografía durante la entrevista que brindó al programa Primer Plano de Chilevision, donde supuestamente aparece “El Divo de Juárez” con vida.

Al mostrarse la imagen donde se aprecia a un hombre con gafas, sombrero y una bufanda con el rostro totalmente cubierto, el ex mánager explicó: “Esa fotografía fue en el mes de septiembre u octubre del año del 2016, él estaba muy cansando, muy aburrido de estar encerrado del lugar de donde estaba, en su cabaña, entonces me manda la foto y me dice: ‘Me salí. ¿cómo me veo?’”.

Al ser interrogado sobre la veracidad de la misma, Joaquín Muñoz aseveró que comenzó a tener contacto con el intérprete mexicano días antes del anuncio de su muerte en agosto de 2016 y explicó que todos los mensajes los plasmó en el libro que en breve saldrá a la venta en México.

A pesar de que en diversas ocasiones otras personas cercanas al cantante han afirmando que Muñoz y “El Divo” se encontraban distanciados, el ex representante del cantante aseguró que ese distanciamiento fue muchos años atrás y ahora no están peleados.

Joaquín Muñoz aseguró que Juan Gabriel y él no están peleados #PrimerPlano 😲🙄🤔 https://t.co/cTn8gNT8Kl pic.twitter.com/KcAa7iwp84 — Chilevision (@chilevision) March 29, 2018