La youtuber Caeli divide opiniones tras filtrase video íntimo

La youtuber Patricia Caeli Santa Olalla López, mejor conocida como Caeli o CaeLike, que hasta el momento cuenta con 4 millones de seguidores en Twitter y 6.4 en Instagram, ha provocado gran revuelo luego de filtrarse en internet un video íntimo.

Las imágenes han divido opiniones entre los usuarios de redes sociales, pues mientras unos solicitan que ya no se sigan difundiendo, otros se muestran sorprendidos al comprobar que en el video si aparece la famosa youtuber.

La controversia fue más grande debido a que Caeli había anunciado horas antes en redes sociales que se encontraba preocupada porque una aerolínea extravió su maleta con diversos objetos de valor.

“Ok. Así está la cosa. ME PERDIERON MI MALETA CON MI CÁMARA, MI VISA Y MÁS COSAS IMPORTANTES!😭Lo PEOR es que la aerolínea NO ME AYUDA EN NADA! Y MI MALETA FUE LA ÚNICA PERDIDA… Me ayudan a mandarles muchos muchos mensajes mis amores? ESTAS SON SUS CUENTAS> @Ryanair_ES @Ryanair”

Ok. Así esta la cosa. ME PERDIERON MI MALETA CON MI CÁMARA, MI VISA Y MÁS COSAS IMPORTANTES!😭Lo PEOR es que la aerolínea NO ME AYUDA EN NADA! Y MI MALETA FUE LA ÚNICA PERDIDA… Me ayudan a mandarles muchos muchos mensajes mis amores? ESTAS SON SUS CUENTAS> @Ryanair_ES @Ryanair — CAELI (@CaELiKe) April 1, 2018

Sin embargo, la misma youtuber recurrió a su cuenta de Twitter para aclarar la situación. “Gente que vive en el pasado y se preocupa por un video de HACE 6 AŃOS🤣 Mis amores!! Ustedes me conocen y saben cómo soy en realidad. Soy la misma que se preocupa por hacerlos reír y que pasen un buen rato siempre♥ y a la gente que quiere joderme… les dejo esto 🖕🏼☺”, expresó.

Gente que vive en el pasado y se preocupa por un video de HACE 6 AŃOS🤣

Mis amores!! Ustedes me conocen y saben como soy en realidad. Soy la misma que se preocupa por hacerlos reír y que pasen un buen rato siempre♥️ y a la gente que quiere joderme… les dejo esto 🖕🏼☺️ — CAELI (@CaELiKe) April 2, 2018

Fotos Instagram: