Drew Barrymore está ‘orgullosa’ de haber sobrevivido a las fiestas de Carrie Fisher

Pese a que ahora se presenta como una responsable madre de dos niños que ha dejado definitivamente atrás su condición de ídolo juvenil para interpretar papeles más maduros en la gran pantalla, la actriz Drew Barrymore todavía recuerda con una mezcla de cariño y asombro las intensas fiestas a las que solía acudir con frecuencia y que tenían como anfitriona nada menos que a la carismática Carrie Fisher, fallecida en diciembre de 2016.

“Me encantaba ir a su casa de Coldwater Canyon, que era muy acogedora y tenía esta estética típicamente californiana. Era un hogar muy abierto, por el que pasaba mucha gente y en el que había fiestas continuamente. Era como su oficina durante el día, la típica villa española con naranjas, sol y mucha creatividad”, ha explicado la artista a su paso por el programa de televisión ‘Watch What Happens Live’, antes de ser preguntada por el clima imperante en tales celebraciones.

“Sí, sí, eran fiestas legendarias, una auténtica locura. Puedo decir con orgullo que sobreviví a todas ellas, porque llegaba, me quedaba unas horas y luego me marchaba. Mucha otra gente se quedaba hasta el final. Recuerdo ver una vez a Garry Shandling [cómico y guionista fallecido en marzo de 2016] comportarse de forma extraña en la puerta del garaje. Y en ese momento me decía: ‘Qué contenta estoy de irme a casa’. Me alegro de haber sobrevivido a esas noches”, ha contado en la entrevista.