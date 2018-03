Así era Stefani Germanotta antes del nacimiento de Lady Gaga

Este miércoles la archiconocida Lady Gaga ha cumplido 32 años en un momento profesional inmejorable: a lo largo del último año ha publicado uno de sus discos más personales -‘Joanne’- y ha conseguido dejar al mundo entero con la boca abierta gracias a su aplaudida actuación en el intermedio de la Super Bowl, sin olvidar que en breve dará un paso más en su carrera como actriz con el estreno del remake ‘A Star is Born’ junto a Bradley Cooper.

Quizá por esa razón la cantante ha preferido echar la vista atrás en una fecha tan especial, hasta aquella época ya tan lejana en la que era tan solo Stefani Germanotta, una joven neoyorquina con grandes aspiraciones artísticas que decidió probar suerte en el pop cuando sus audiciones interpretativas no dieron los resultados esperados.

Para deleite de todos sus seguidores de la esfera virtual, Gaga también ha rescatado del baúl de los recuerdos una antigua fotografía.

Here’s me in 2007 right before I dyed my hair blonde and released Just Dance. It’s now 2018 and I’m so blessed to be turning 32 with a fanbase of Little Monsters I’ve watched spread a message of acceptance and kindness for 10 years now. 💕 pic.twitter.com/n3dPG7ZQ2H

