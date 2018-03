Alicia Vikander organiza ‘fiestas sorpresa’ para sus amigos

La actriz sueca, Alicia Vikander, se ha destacado en los últimos tiempos por ser una gran anfitriona y por preocuparse hasta el extremo de que sus seres queridos lo pasen en grande cuando están en su casa.

A sus ya conocidos títulos de oscarizada actriz, protagonista de la nueva adaptación al cine de ‘Tomb Raider’ y de flamante esposa del también actor Michael Fassbender, ahora hay que añadir en la carta de presentación de la extrovertida Alicia Vikander el de competente organizadora de fiestas que, como se ha encargado de explicar ella misma, le ha convertido en la mejor “anfitriona” posible de su amplio grupo de familiares y amigos.

“Me encanta recibir a la gente en mi casa y siempre les tengo preparados varios juegos para que estén entretenidos en todo momento. Me gusta sorprenderles a los cinco minutos de su llegada y la verdad es que disfrutan mucho”, ha revelado la artista en conversación con Elle. “Por regla general, invitar a la gente a cenar a casa implica que haya conversaciones demasiado educadas y formales, pero yo prefiero hacer algo diferente”, ha aseverado.

Tal es el grado de exigencia que se marca de cara a sus reuniones domésticas, que en ocasiones la intérprete se pasa semanas preparando las actividades con las que va a agasajar a sus allegados, además de asegurarse de que aquellos que no se conocen entre ellos terminen entablando amistades duraderas en torno a su mesa.

“Me encanta ser la anfitriona, la verdad, organizar cenas o fiestas sorpresa está entre mis grandes aficiones. A veces me lleva semanas planificarlas, sobre todo la disposición de los asientos y aquellos juegos que sirven para romper el hielo y para que la gente se conozca mejor. Trato de sentar a los desconocidos juntos para que hablen y se diviertan”, ha apuntado.

Evidentemente, en esas multitudinarias celebraciones no pueden faltar ni las exquisitas maravillas culinarias de su ciudad de adopción, Lisboa (Portugal), ni aquellas bebidas alcohólicas que tan útiles resultan en ocasiones para desinhibirse y exprimir al máximo la noche.

“Me gusta tomarme una copa de vez en cuando, y la verdad es que cada vez me gusta más. Me encanta el vino, pero también un buen vodka martini o un tequila solo. He salido muchas veces solo a beber, pero la verdad es que solo me tomo una o dos copas y raras veces me emborracho”, ha revelado la artista de 28 años.