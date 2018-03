Alicia Machado denuncia acoso por parte del hijo de Hugo Chávez

Luego de darse a conocer que dentro de la organización de Miss Venezuela existe una red de prostitución, Alicia Machado, quien ganó el certamen y a la postre consiguió la corona de Miss Universo, contó su experiencia.

Durante la entrevista que brindó al programa Un Nuevo Día, la actriz reveló que fue acosada por Hugo Rafael Chávez, hijo del fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez, situación que junto con otras circunstancias la orilló a marcharse de su país natal.

“Hay algo que nunca he comentado, pero una de las razones por las que yo abandono el país en el año 2000, vendí todo lo que tenía y me fui, fue porque yo tenía constantemente al hijo del ‘innombrable’ acosándome, llamándome, invitándome”, contó Machado en el matutino.

Sin embargo, la modelo aclaró que durante su participación en el concurso de belleza jamás padeció algo de lo que se le señala a la organización dirigida hasta hace unos días por el llamado Zar de la Belleza, Osmel Sousa.

“Durante mi año como reina no vi al gobierno metido en el Miss Venezuela (…) Conocías al presidente (del país), hacías labores sociales y nada más”, afirmó Alicia.

Finalmente, la actriz rompió en llanto y expresó: “Me siento muy triste porque soy una venezolana que lleva muchos años fuera del país y me duele mucho ver cómo, quizá nuestra última gran gloria esta escuela de mujeres, se vea contaminada de este cáncer revolucionario que tiene Venezuela. Me da mucha tristeza porque en mi caso ha sido una organización que me formó como mujer. Mi experiencia fue distinta y lamento mucho saber que hay amigos míos de por medio y todo esto me da mucha tristeza”.

Video: