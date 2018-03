Eiza González pone un alto a los memes en su contra

Eiza González regresó a México luego de ser una de las presentadoras en los Premios Óscar, y aprovechó para poner un alto a la ola de críticas y memes que desató su atuendo en la mencionada gala.

“Creo que es importante que como sociedad tengamos más conciencia, no nos podemos burlar siempre de todo el mundo porque eso pasa a otros países, y la gente no lo ve como chiste, se queda como si nos atacáramos entre nosotros”, manifestó la actriz durante su paso por la alfombra roja de la marca Levi’s.

A pesar de ello, Eiza confesó que tras su llegada a la capital azteca sus seguidores la consintieron mucho. “El público mexicano me recibe muy bien, no había visto a mis fans desde hace bastante tiempo y vinieron todos, estuve platicando un poco con ellos, viendo a mis compañeros, a toda la gente con la que crecí”.

De la misma manera, González recalcó lo feliz que se encuentra por visitar su país natal. “Para mi es un orgullo venir, yo crecí aquí, ha sido un camino bastante interesante, a veces me apoyan, a veces no me apoyan, pero la verdad yo me siento muy orgullosa de ser mexicana, me siento muy orgullosa de ser mujer, me siento muy orgullosa de hacer las cosas que hago”.

Posteriormente, la protagonista de la cinta ‘Baby: El Aprendiz del Crimen’, confesó que lo primero que hizo a su llegada a la ciudad fue consentirse con su comida favorita.

“Me fui a El Charco de las Ranas, me comí unos chilaquiles porque son mis favoritos y nadie me hace ese platillo allá como los como aquí”, concluyó.