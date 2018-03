Ellen Pompeo pensó que iba a morir el pasado fin de semana

Aunque por norma general es ella quien le salva la vida a los pacientes que cada semana pasan por su camilla en la serie ‘Anatomía de Grey’, el pasado fin de semana la actriz Ellen Pompeo vio cómo las tornas se giraban y era ella quien acababa en el hospital siendo la paciente aquejada de una dolencia desconocida.

La única diferencia es que en esa ocasión se trataba de la vida real, en la que la intérprete -que padece una hipocondría incurable- estaba viviendo su peor pesadilla.

“Las series de médicos nunca fueron lo mío”, explicó la intérprete a su paso por el programa de Ellen DeGeneres para ilustrar su terror ante cualquier tipo de enfermedad, echando incluso la vista atrás para recordar que la primera vez que le ofrecieron el papel de Meredith Grey, hace más de una década, ni siquiera pudo leer el guion.

“En aquella época aún se emitía ‘Urgencias’, y cada vez que lo veía me hacía sentir ansiedad porque soy una hipocondríaca y empezaba a pensar que me pasaba algo malo”.

Tras catorce temporadas, la predisposición de la intérprete a imaginarse siempre en el peor escenario posible cuando se trata de su salud no ha cambiado demasiado a pesar de todo el conocimiento médico que ha ganado a través de las tramas del drama que protagoniza, de ahí que cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el espalda pensara que había llegado su final.

“Me ha ayudado y me ha perjudicado, depende del momento. A veces me hace sentir que sí sé lo que debería hacer ante una situación concreta, pero en otras… Por ejemplo, el pasado sábado acabé en urgencias por culpa de una piedra en el riñón y sinceramente, pensé que iba a morir, no me cabía ninguna duda. No tenía ni idea de qué era lo que estaba pasándome”, aseguró para diversión de su tocaya.

Afortunadamente para todos los que disfrutan de las andanzas del personal del Seattle Grace Mercy West Hospital, la estrella sobrevivió a tan aterrador episodio y ya se encuentra completamente recuperada y lista para seguir dando vida a la cirujana que la ha convertido en la actriz mejor pagada de un drama televisivo.