Drew Barrymore agradece a Will Kopelman por ser el mejor padre y exmarido

Aunque sean Gwyneth Paltrow y Chris Martin o Melanie Griffith y Antonio Banderas quienes se han convertido en el ejemplo de cómo una amistad puede sobrevivir al final de una relación, de forma más discreta y sin pronunciarse al respecto otros muchas parejas de famosos también separadas siguen compartiendo un estrecho vínculo definido por la cordialidad.

Ese es precisamente el caso de Drew Barrymore y Will Kopelman, que sorprendieron a propios y extraños al anunciar su separación en 2016 -tras cuatro años de unión y dos hijas en común- debido a la imagen de estabilidad y complicidad que siempre habían proyecto en público, y que pese a su divorcio han sabido conservar por el bien de sus pequeñas Olive (5) y Frankie (3).

Ahora la protagonista de ‘Los Ángeles de Charlie’ ha sentido la necesidad de recurrir a sus redes sociales para rendir públicamente homenaje a su exmarido, agradeciéndole que sea su mejor apoyo a la hora de compaginar su carrera interpretativa con el cuidado de sus dos retoños.

“Me gustaría decir que tengo mucha suerte de que este sea su padre”, ha escrito la intérprete junto a una imagen en la que Will y su primogénita aparecen muy sonrientes.

“Mientras yo me enfrento a mis dudas y dificultades como madre y mujer trabajadora, también tengo la fortuna de saber que ella está a salvo, feliz y sintiéndose querida. Puede seguir jugando y continuar con su rutina habitual junto a su maravilloso papá. Y no todas las mamás que trabajan cuentan con ese lujo. Así, Will Kopelman, gracias por ser el mejor padre posible, y por apoyarme y permitirme así hacer lo que quiero y necesito. Sé que esta no es la situación de todo el mundo, y nunca lo doy por sentado. Yo no tuve una familia de pequeña y el sistema de apoyo en la que se ha convertido la que tengo hoy en día es lo que más aprecio”.

Esta emotiva reflexión de la celebridad se ha producido en el marco de una serie de publicaciones difundidas en su perfil de Instagram acerca de cómo afronta la actual gira promocional de su producción de Netflix -‘Santa Clarita Diet’- que la ha llevado estos días hasta Asia.

Los trucos a los que recurre Drew para hacer la separación un poco más sencilla para sus pequeñas incluyen explicarles muy bien antes de viajar qué países visitar -y mostrarle donde se encuentran en un globo terráqueo- o marcar los días que estará fuera de casa en un calendario.

“Le pido que cada día que pase tache uno de la lista, así puede ir viendo de principio a fin cuánto queda para que vuelta y sabe cuando me marcha y cuando estaré de nuevo en casa”, ha explicado.