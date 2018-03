Cuauhtémoc Blanco apoya a sus hijos en incursión actoral

La noche de este jueves, los hijos de Cuauhtémoc Blanco ofrecieron la primera función de la puesta en escena “Desfragmentados”.

El también político manifestó sentirse orgulloso durante su llegada al evento y expresó que siempre apoyará a sus retoños en las actividades que ellos deseen desempeñar.

“Estoy contento, lo importante, yo siempre les he dicho, lo que ellos quieran van a tener todo mi apoyo”, declaró Blanco.

Trascendió que Cuauhtémoc Blanco Jr. además de participar como actor en la puesta en escena, también es productor y guionista del proyecto, mismo del que se enteró recientemente el ex deportista.

“No supe de este proyecto hasta hace un par de días y la verdad me tomó por sorpresa, pero me da gusto que ellos hagan lo que deseen, porque siempre les he dicho que busquen hacer lo que les gusta. Es la decisión de ellos, mi hijo estudia para chef y sabe que lo más importante es que haga una carrera de lo que quiera, yo les deseo suerte y siempre les he dicho que lo más importante es que se diviertan con lo que hacen”, explicó.