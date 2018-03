Sandra Echeverria arremete contra Sofia Niño de Rivera

Sandra Echeverria aprovechó su aparición como embajadora de una marca de joyería para manifestar su postura en contra de la comediante Sofia Niño de Rivera, quien denunció hace algunas semanas haber sufrido acoso por parte del periodista Ricardo Rocha.

“Me da mucho coraje cuando sale alguien a decir: ‘sí a mí también como que intentaron hacer esto’, entonces dices: ‘¿es en serio?’, tienen que de verdad hacerlo cuando es una denuncia real, cuando es una violación, cuando es realmente un acoso sexual porque si no pierde credibilidad y poder todo el movimiento que estamos haciendo entre todas”, dijo Echeverria.

Afirmando que su apoyo siempre estuvo con Rocha, Sandra comentó: “es una persona finísima, me da mucho coraje que una persona así la quieran tachar, cuando ha tenido una carrera impecable, de tantos años, nosotras fuimos hacer entrevistas con él y jamás en la vida intentó exactamente nada”.

“Ahí es cuando te da tristeza y dices: ¡qué lástima que alguien salga a decir una cosa así! y que le quite poder a todo el movimiento que están haciendo mujeres que realmente sufrieron cosas fuertes. Somos varias que decimos no se vale porque estamos tratando de hacer un movimiento como lo están haciendo en Estados Unidos, y que haya gente que desmerita todo lo que llevamos trabajando o lo que dijo Karla o lo que dijo Paola, lo que dijeron personas que realmente lo sufrieron, entonces ahí si es una pena, que son situaciones que si vale la pena estudiar, investigar y castigar, pero no en este tipo de casos, entonces por supuesto que estuve yo apoyando a Ricardo Rocha”, agregó.

A pesar de este caso, la actriz y cantante dejó en claro que el movimiento Me too (yo también) México tiene todo su apoyo, así como su solidaridad hacia las colegas que hayan experimentado algún tipo de abuso. “Me parece padrísimo cuando es un caso real, como Karla, tantos otros casos que dicen a mí me violaron, imagínate, eso es algo super fuerte”, expresó.