La curiosa anécdota de Alicia Vikander con un fan de 12 años

Desde que saltara a la fama en Hollywood con títulos como ‘Ex Machina’ o ‘La chica danesa’ -una cinta, esta última, que le valió un premio Óscar en la categoría de mejor actriz de reparto- la actriz Alicia Vikander se ha sumado al club de celebridades que reciben constantemente todo tipo de correspondencia de aquellos que necesitan profesarle directamente su cariño y admiración.

Sin embargo, la propia intérprete sueca se ha encargado personalmente de desmontar cualquier mito que pueda apuntar al carácter idílico y conmovedor de este tipo de interacciones al compartir públicamente las extrañas sensaciones -y lo intenso del olor- que experimentó al abrir un sobre procedente de un chico de doce años.

“Una vez recibí una carta de un chico de doce años que había sido literalmente bañada en perfume. Pero lo más curioso del asunto estaba en el mensaje, que decía: ‘Me encanta verte en pantalla, me hace sentir algo raro en mi interior'”, ha revelado la oscarizada artista al portal BuzzFeed.

Además de dejar patente la mezcla de estupefacción e incomodidad que le dejó semejante excentricidad, la también esposa del actor Michael Fassbender ha querido pronunciarse sobre el llamativo comportamiento que ella misma despliega en presencia de algunos de sus grandes ídolos, como ocurrió hace un año escaso en la alfombra roja de los Óscar en que coincidió con la reputada Isabelle Huppert.

“Sí, a mí también me pasa. Conocí a Isabelle Huppert en los Óscar [la edición de 2017] y a mi lado estaba una de mis mejores amigas. Luego ella me dijo: ‘Dios mío, no eras capaz de articular palabra’. Es que estaba muy nerviosa, pero la verdad es que [Isabelle] fue muy dulce conmigo. Me agarró la mano, yo tomé aire un par de veces, y finalmente pude decirle lo maravillosa que es y lo mucho que me inspira”, ha confesado la flamante Lara Croft en la nueva adaptación cinematográfica de ‘Tomb Raider’.