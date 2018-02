Herederos de Joan Sebastian podrían llegar a un acuerdo

A casi 3 años del fallecimiento de Joan Sebastián parece que por fin sus herederos podrían llegar a un acuerdo y finiquitar la sucesión testamentaria, inclusive Erica Alonso, quien recientemente interpuso una demanda para reclamar parte del reportorio musical del cantante, así lo reveló la actriz Maribel Guardia.

“Acabo de estar con ella, ahora somos comadres, porque yo fui la madrina de la primera comunión (de su hija). Yo creo que cada quien va a pelear por el bien de sus hijos, cada quien tiene un abogado, ojalá que esto se desarrolle de la mejor manera posible”, contó la conductora durante su llegada a la celebración de los 20 años de la obra Aventurera.

De la misma manera, la también cantante confía en que por el bien de la unión familiar este acuerdo convenga a todas las partes involucradas. “Ojalá que los hermanos sigan en armonía”, expresó.

Por otra parte, Maribel se mostró preocupada por la reciente detención en Estados Unidos del ex pelotero Esteban Loaiza, amigo cercano de la familia Figueroa.

“A los jóvenes que me están viendo en este momento, que por un poquito de dinero no pierdan su vida, porque posiblemente va a perder su vida este muchacho, y es lamentable porque es un muchacho normal, bueno, casado con Jenni que todos la queríamos tantísimo y a mí me duele, me da mucha pena lo que le está pasando”, dijo.

Finalmente, Guardia afirmó que a su hijo Julián Figueroa no le interesa incursionar en la política, y por ahora se prepara para lanzar un nuevo disco tras convertirse en padre.