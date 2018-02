Zac Efron recibe críticas tras cicular imágenes de su nuevo look

Zac Efron sorprendió a sus seguidores de redes sociales tras circular algunas imágenes donde aparece con un look completamente opuesto al galán que siempre ha protagonizado.

Afortunadamente para sus seguidoras, el cambio de aspecto se debe al personaje que realizará en la película “The Beach Bum”, donde luce el cabello decolorado y una barba afeitada de forma extraña.

Esta apariencia desató algunos comentarios como: “¿Por qué Zac Efron parase un panini?”, “Zac Efron se ve como cualquier elección mala que podrías haber hecho en la escuela secundaria” y “No estoy preparada para esto”, entre muchos otros que mostraban su renuencia a verlo de esa manera.

Sin embargo, Zac cumplirá con este proyecto de manera profesional y seguirá con el rodaje en el que compartirá créditos con Isla Fisher, Jimmy Buffet, Matthew McConaughey y Snoop Dogg.

Fotos tomadas de Twitter Team Zac Efron | ZacEfron.de:

NOT! READY! FOR! THIS! (still hot) 😉

First images of Zac Efron in "The Beach Bum"! pic.twitter.com/S3TItgFUhB

— Team Zac Efron | ZacEfron.de (@TeamZacEfron) February 9, 2018