Actor Alosian Vivancos dice que proyectos en cine lo anclarán en México

México, 3 Feb (Notimex).- El actor Alosian Vivancos aseguró que se quedará en México siempre y cuando haya proyectos de trabajo continuos que lo mantengan activo en el cine nacional, de lo contrario se regresará a España para seguir en busca de oportunidades en el Séptimo Arte.

En entrevista luego de recibir el premio Luminaria de Oro en la Plaza de las Estrellas por el éxito de la cinta “Lo más sencillo es complicarlo todo”, protagonizada por Danna Paola y Marjorie de Sousa, y dirigida por René Bueno, el también modelo dejó claro que después de esta cinta le han salido algunas propuestas de actuación.

“Me gusta la tierra donde nací, pero de ninguna manera me obsesiona obtener fama o éxito; tampoco vine por hacer dinero y sentirme millonario. Soy un actor apasionado, pero no obsesionado.

“Si puedo seguir trabajando de este lado me quedo, si no me devuelvo; ahora espero el estreno del rodaje, una coproducción España-México que hice al lado de Bárbara Morí y Mara Escalante, titulada ‘Operación concha'”.

Alosian Vivancos afirmó que en la película de René Bueno se rinde tributo a cintas emblemáticas como “Belleza americana” y “Lo que el viento se llevó”, porque rompe con el mismo cine mexicano; “de hecho, en ‘Lo más sencillo es complicarlo todo’ es el día a día de muchos en el mundo, por eso prefiero no complicarme la vida”.

En su opinión, no es un adicto al trabajo. “Para elegir proyectos sólo pido que el personaje me atrape, de lo contrario prefiero no tener trabajo. De hecho, mi carrera va iniciando y no conozco a los directores mexicanos, surgí como modelo y lo único que me gustaba era viajar, más que ser modelo”.