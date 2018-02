Ex de Miguel Bosé ventila su pasado amoroso

Miguel Bosé es uno de los cantantes españoles que a pesar de su éxito y fama ha mantenido un gran hermetismo en su vida personal.

Pero a pesar de estos esfuerzos, por primera vez ha salido a la luz el testimonio de una de sus parejas hombres, el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, quien explicó que el amor entre él y Bosé surgió en los años 70 en Nueva York, lugar donde vivieron juntos.

“Miguel es mi hermano. Nos llamamos así. Yo tenía 18 o 19 cuando nos conocimos y él es seis meses mayor que yo. Es uno de mis mejores amigos. Una persona con un corazón que no le cabe en el pecho y un gran artista que ha luchado mucho. Es muy exigente y por eso no llevamos muy bien”, contó Duato.

Dando detalles sobre el flechazo que surgió entre ambos, Nacho confesó: “nos encantamos desde el primer momento, tanto físicamente como espiritualmente y nos juntamos como uña y carne”.

Finalmente, el artista reveló que a pesar de que su relación en la actualidad no es la mejor, siempre le agradecerá por salvarle la vida. “Nada más llegar a Nueva York nos compramos unos patines y por poco me atropellan, Miguel me pescó por el pescuezo y me frenó. Me salvó la vida”.

Es de esta forma que otro aspecto de la vida íntima del cantautor ha sido revelada, recordando que hace algunos meses tuvo que descubrir la identidad de sus cuatro hijos: Diego, Tadeo, Ivo y Telmo; debido a que lo intentaron extorsionar con una imagen de los niños.

Por ahora Bosé no ha dado replica a estas declaraciones y ha preferido enfocarse en lo que será su próxima presentación en el Festival de Viña del Mar, el 22 de febrero.