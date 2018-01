Hijo de Merle Uribe da detalles del ataque que sufrió

Francisco Tapia Uribe, hijo de Merle Uribe, dio detalles del ataque que sufrió la semana pasada, luego de que un sujeto le robara su celular y lo apuñalara 3 veces, provocándole graves lesiones en sus piernas.

“Estaba mandando un WhatsApp, acababa de hacer una recarga, pasa un chavo, sentí su presencia, me quiso arrebatar el teléfono y yo le dije: ‘¿a dónde vas? (moviéndome para no dárselo), y se siguió”, contó Francisco en entrevista para el programa Hoy.

Manifestando que tras el incidente decidió irse, el hijo de Merle continúo: “Volteo y ya no lo veo, entonces dije no hay bronca, y cuando llego a la esquina me aparece como a 3 metros, pero venía corriendo con el chuchillo en la mano, entonces yo me espanto y corro, me tropiezo y así pum (me entierra el arma) y me dice: ‘no que no’, me quita el teléfono y pum (me da otro navajazo) y otro más”.

Francisco reveló que debido a que eran altas horas de la noche no había nadie en la calle que pidiera auxiliarlo. “Estaba yo en un charco de sangre, estaba muy mareado (cuando me subieron a la ambulancia), me estaban poniendo el oxígeno, me pusieron la sonda, llegue al hospital y me desmayé, y ya desperté operado”.

Aclarando que este suceso no tiene nada que ver con su pasado, luego de que hace algunos años fuera acusado de robo, el joven explicó: “tengo 10 años afuera, no he pisado una delegación, un reclusorio, ni el torito conozco desde que salí en el 2008”.

Finalmente, Tapia Uribe afirmó no tener enemigos. Por su parte, Merle Uribe confesó sentirse más tranquila por la salud de su hijo, aunque sigue manifestando su preocupación por la inestabilidad económica que padece, reiterando su deseo de conseguir trabajo en el medio artístico.