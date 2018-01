Conviven sinaloenses en concierto de Caifanes durante festival

Culiacán, 29 Ene (Notimex).- Unas 20 mil personas respondieron a la convocatoria para convivir y cantar en torno a la banda de rock mexicana Caifanes, grupo con el que abrió el Festival de Primavera 2018, en su vertiente popular Puro Sinaloa: Sonando para todos.

Durante dos horas, la legendaria banda de rock en español, surgida en los años 80, bajo la guía del vocalista Saúl Hernández y del bajista Sabo Romo, puso a cantar, gritar, aplaudir e incluso bailar a los asistentes de todas las edades.

Abrieron con el tema Los dioses ocultos, que de inmediato fue bien recibida por el respetable, continuaron con Viento y miedo, de sus temas más clásicos, para seguir con Vamos a dar la vuelta al cielo, Te estoy mirando, y La vida no es eterna.

Continuaron sin pausa con Amanece, Para que no digas que no pienso en ti, Cuéntame tu vida, Mátenme porque me muero, Ayer me dijo un ave y Detrás de ti.

Ya hacia el final, la noche fría de Culiacán continuó con De noche todos los gatos son pardos, Aviéntame, para cerrar con Perdí mi ojo de venado, entre las peticiones unánimes de la gente pidiendo otra, otra.

Con este concierto masivo abrió el Festival de Primavera 2018, pero también se puso en marcha el programa Puro Sinaloa: Sonando para todos, que hasta junio próximo traerá a esta gran plaza a músicos de corte popular.