Héctor Soberon responde a Michelle Vieth sobre pornografía

Héctor Soberon aprovechó la oportunidad para defenderse de Michelle Vieth, quien hace algunos días reveló su intención de crear una ley en contra de la pornografía de venganza, luego de señalarlo como el culpable de difundir un video íntimo que supuestamente ambos protagonizaron hace 13 años.

“No he visto nada de lo que ha declarado la señora, pero si lo quiere hacer pues qué bueno, también dentro de esa ley debería de promover a la gente que se le acusa injustamente porque, y más en este país, aquí te acusan y dónde está la presunción de inocencia, no existe, automáticamente eres culpable, te crucifican, te enjuician y demás, entonces hay que pensar por el otro lado también a quién van a acusar, si tu acusas tienes la obligación de demostrar, cosa que conmigo no lo han hecho, me la he pasado demostrando que no soy el del video”, dijo el actor en entrevista para el programa Sale el Sol.

Posteriormente, manifestó que este señalamiento lo sigue perjudicando. “Si te afecta, afecta mucho porque yo de cierta manera ya lo había superado, por qué volver a recordar algo que afectó económicamente y profesionalmente, me afectó a mí, porque la señora siempre estuvo apoyada por Televisa, automáticamente a mí me rescindieron el contrato en Azteca, me dejaron a mí a la deriva”.

Finalmente, Soberon explicó que contrario a su ex pareja, él está llevando su defensa por la vía legal y no a través de los medios. “Yo me estoy defendiendo, y más que nada, a mí nunca me ha gustado un circo mediático, yo me voy a lo jurídico, a lo legal, entonces ahí es donde yo estoy actuando, por eso no hago olas de qué estoy haciendo, ni nada por el estilo”.