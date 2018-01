Diego Luna disfruta hacer teatro en México

México, 21 Ene (Notimex).- Diego Luna se ve haciendo cine en el extranjero pero teatro en México, porque fue en este país donde descubrió su pasión: la actuación, la cual le permite estar hoy en día sobre el escenario con la puesta en escena “Privacidad”, que pondera el uso funcional de los dispositivos electrónicos y del Internet.

En entrevista con Notimex a propósito de temporada que hace en el Teatro de Los Insurgentes, Luna indicó que han contado con la fortuna de tener el teatro lleno, satisfacción que permite que fluya la pieza, ya que ésta depende mucho de la interacción con el público.

“Aunque suene a cliché, la gente hace especial cada función porque la interacción es única, hay mucha improvisación y su uso de las redes se vuelve importante durante la presentación”, señaló el también cineasta.

“Es importante aprender a usar la tecnología, de ahí que esta pieza intenta poner sobre la mesa cuestiones que nadie toma en cuenta a la hora de abrir una red social o publicar algún estado emocional en Internet. No queremos que no usen estas herramientas, lo que queremos decirles es aprende a usarla, infórmate, no caigas en lo que todos hacen… hay que entender cómo funciona”, apuntó.

De acuerdo con Luna, es una obra que le divierte mucho porque el público se divierte también. “Vamos a estar aquí hasta mayo aunque habíamos planeado una temporada más corta, pero no imaginábamos la respuesta del público”, agregó.

El protagonista de películas como “Y tu mamá también” (México) y “Rogue One: una historia de Star Wars”, entre otras, está muy emocionado de hacer teatro, “porque me obliga a estar en México en momentos importantes, quiero vivir de cerquita las elecciones y todo lo que va a pasar este 2018, y por supuesto cerca de mis hijos y de mi familia”.

En opinión del actor, el teatro en este país es una industria muy sana en muchos sentidos, incluida la variedad de propuestas que aquí tienen cabida. “Crecí viendo este teatro y aquí me formé, creo que hay mucho que hacer en teatro en este país”, apuntó.

Aunque ha tenido la oportunidad de hacer teatro en varias partes del mundo, dijo que disfruta vivir y trabajar en este país porque aquí están sus referentes, su familia y su casa.

“He hecho tours de teatro por América Latina, Estados Unidos y España, pero siempre pienso que el de México, es como regresar a mi nido, a mi casa, a donde crecí y donde me enamoré de esto que hago”, subrayó.

No obstante, reconoció que pocos son los afortunados que como él tienen la oportunidad de contar con la libertad para hacer lo que desean, pero que ello no ha sido de gratis, pues ha defendido su libertad con esfuerzo y trabajo.

“Existe una paradoja en este país y es que la libertad sólo la tienen unos pocos. Yo estoy entre esos y he tenido la libertad de hacer lo que he querido porque empecé desde muy chico y eso me dio una ventaja sobre los demás.

“Hago teatro, cine, tenemos un festival de cine, he podido desarrollarme en lo que me ha interesado, pero lo triste es que esto sólo es para algunos. Soy un ser muy afortunado”, concluyó Luna, quien no se ve haciendo cine en México por la falta de normas para la protección de la industria.