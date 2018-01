Madre de Selena Gomez afirma que su hija sigue sin escuchar sus consejos

Las diferencias entre Selena Gomez y su madre Mandy Tefeey continúan, pues luego de haber manifestado su disgusto por la relación que la joven mantiene con Justin Bieber, ahora ha confesado que le sugirió a su hija no trabajar con Woody Allen.

Esta revelación fue hecha luego de que el director ha sido señalado de abusar sexualmente contra su hija adoptiva Dylan Farrow y una fan le pidiera a Tefeey que hiciera que su famosa hija escribiera una disculpa por colaborar con él.

Solicitud a la que Mandy respondió: “lo siento, nadie puede hacer que Selena haga algo que no quiere hacer. Yo tuve una larga conversación con ella acerca de no trabajar con él y ella no entendió”.

“Su equipo es un grupo de personas asombroso. No hay culpable aquí. Nadie la controla. Ella toma sus propias decisiones. No importa cuánto intentes aconsejarla. Siempre hace oídos sordos”, agregó.

Selena Gomez se encuentra trabajando con Allen en la película llamada ‘A Rainy Day in New York’, junto a Timothée Chalamet, Elle Fanning, Jude Law, Diego Luna, Rebecca Hall y Liev Schreiber, y mientras ella mantiene total hermetismo ante la situación, algunos de sus compañeros de set ya anunciaron que donaron sus sueldos a la fundación Time’s Up.