Sergio Mayer responde a críticas tras postularse a cargo político

Sergio Mayer respondió a las críticas que ha recibido tras darse a conocer que busca un puesto como Diputado Federal en las próximas elecciones en México.

Durante un evento en la Ciudad de México, el actor comentó: “Todos ustedes saben y me conocen desde hace mucho tiempo la labor social y altruista que he hecho, (…) desde hace muchos años con los temas en el Senado, con el tema de los Derechos de los Niños, no es ahorita una ocurrencia, no es un tema el que como dicen de popularidad, porque entonces hubieran buscado a alguien más popular”.

Asimismo, Mayer manifestó que su interés en la política no le surge como famoso, sino como un habitante común y corriente.

“Como los políticos no tienen credibilidad, a mí me parece que es fundamental que los ciudadanos empezamos a tomar riendas en el asunto, a mí nadie me invitó, yo he estado tocando puertas y tuve que pasar por un proceso de selección y tuve que pasar por un proceso donde hicieron encuestas, donde me presentaron para ver si tenía posibilidades o no”.

Retomando el punto de las críticas que ha recibido por esta decisión, el actor manifestó: “no me interesan las críticas, la verdad no me interesa lo que digan, nunca me ha interesado que me critiquen el tema artístico (…), a mí me motiva, me fortalece, todo lo que critiquen me fortalece”.

Finalmente, aclaró la postura que tomó luego de convertirse tendencia en Twitter tras un comentario que había hecho anteriormente, renegando del partido que actualmente desea representar. “Sí lo escribí, y además te voy a decir una cosa, cuando las cosas no van bien, el hecho de decidir cambiar de posición vale la pena, se llama pragmatismo, hay que ser objetivos y hay que ver, yo no soy el mismo de hace un año, ni el de hace cinco, ni de hace diez, ni ninguno de ustedes”.