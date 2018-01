Florinda Meza asegura que siempre ha sido una mujer sin filtro

México, 10 Ene (Notimex).- La actriz Florinda Meza dijo que siempre ha sido una mujer sin filtro, lo que le ha dado la tranquilidad de ser ella misma y no vivir en falsedad, aunque eso siempre genera incomodidad en algunos.

Meza, quien acudió a la premier de “Una mujer sin filtro” reconoció que el título es bastante interesante, por lo que no dudó en revelar que ella ha sido de este tipo de mujeres, “nunca he vivido oculta y ser así me ha traído beneficios, porque he podido seguir siendo yo misma y no vivir en la falsedad y eso es una comodidad.

“Siempre el expresar lo que piensas te traerá problemas, aunque debo reconocer que yo también he sido muy autocrítica”, expresó la esposa del fallecido escritor y productor, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

La actriz fue interrogada por la prensa, si le gustaría que se hiciera una serie biográfica de su esposo, a lo respondió que no lo ha pensado, porque ella tiene sus proyectos y sus planes, ya que está tratando de levantar un proyecto teatral.

Además de que está buscando proyectos que le agraden para regresar a la actuación, pues no es fácil retomar esta etapa, de la que había estado alejada por permanecer al lado de su Roberto Gómez Bolaños, fallecido en 2014.

“Siempre es difícil reiniciar y espero pronto volver al cine, porque en una etapa lo hice y fue una experiencia maravillosa”, apuntó la actriz, quien agregó que se encuentra analizando algunas propuestas para hacer televisión.

Mientras tanto, continúa haciendo cosas para su canal de internet con el personaje de “La Chimoltrufia”, donde ha tenido buenos resultados, lo cual ha sido una grata sorpresa ya que sus seguidores van en aumento.