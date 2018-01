Travis Fimmel, el protagonista de ‘Vikingos’, nunca quiso ser actor ni famoso

El actor Travis Fimmel acabó dedicándose primero a la moda y luego a la interpretación por pura suerte, y su sueño nunca pasó por convertirse en una estrella de Hollywood, sino por hacerse con su propia granja en Australia.

Cuando se escucha al actor Travis Fimmel hablar de lo mucho que detesta ser reconocido en público o embarcarse en las giras de promoción de sus proyectos -una parte inevitable del trabajo de cualquier intérprete- no cabe sino plantearse por qué eligió dedicarse a una profesión que conlleva, a mayor éxito, más fama y cómo consigue lidiar con toda la atención.

“Lo odio, lo odio de verdad. Es muy poco realista, pero hay gente a la que le gusta ponerse de pie y hablar enfrente de otras personas. En mi caso, yo nunca fui uno de esos niños a los que le gustaba leer en voz alta en clase”, explica Travis en una entrevista a la revista GQ, en la que reconoce que incluso las audiciones, un proceso indispensable para conseguir papeles, le resultan una tortura:

“Me he marchado en mitad de más de una, muerto de vergüenza, en varias ocasiones. Prefiero grabarme en vídeo, no puedo ni acordarme del último personaje que conseguí haciendo un casting. Es horrible. Me pongo nervioso, sudo, me muero de vergüenza. Me siento como un mono, y entro en pánico”.

¿Y cómo acabó entonces un joven australiano convirtiéndose, primero, en uno de los modelos de ropa interior más recordados de Calvin Klein y, más tarde, en el protagonista de una de las series revelación de los últimos tiempos? Según explica él, por pura necesidad y suerte.

“Mira, simplemente vine hasta aquí y lo intenté. Acudí a una sola clase. Nunca quise ser actor, nunca. Y sigo sin querer serlo”, apunta.

En consecuencia, el actor evita moverse en los círculos habituales de la meca del cine, y en su lugar prefiere residir en una granja a una hora al norte de la ciudad de Los Ángeles, aunque sus planes pasan por marcharse para establecer definitivamente en su Australia natal en cuanto su situación financiera se lo permita.

“J*der, amigo, si tuviera el dinero me habría marchado hace ya dos años. Ahora se necesita una cantidad considerable de dinero para comprar una granja grande en Australia, es caro. Muy caro. Me encantaría volver ya, pero creo que aún me quedan unos años”, reconoce.