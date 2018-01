La asistente de Khloé se enteró de su embarazo antes que su familia

La celebridad Khloé Kardashian tuvo que pedirle a su asistenta Alexa que acudiera a comprar en su lugar un test de embarazo cuando comenzó a sospechar que podía estar esperando un hijo, por lo que ella y su marido fueron los únicos que estuvieron al corriente de la noticia durante semanas.

A estas alturas de su trayectoria, todos y cada uno de los movimientos del clan Kardashian-Jenner son registrados o bien por las cámaras de su programa o por los paparazzi, así que cuando Khloé -la menor de las tres hermanas mayores- comenzó a plantearse que podía estar embarazada, después de que su chico fuese el primero en sospecharlo, ni siquiera se le pasó por la cabeza la posibilidad de ir a comprar un test en persona.

En su lugar, la estrella televisiva recurrió a su fiel asistente personal para que le hiciera el recado, por lo que finalmente fueron ella y su pareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson, los únicos que estuvieron al corriente de la noticia.

“Al final, mi asistente Alexa, Tristan y yo fuimos los únicos que lo supimos durante semanas, hasta que puede contárselo a toda mi familia. En realidad todo el proceso ha sido documentado en ‘Keepin Up With the Kardashians’, lo cual me parece muy emocionante. Así mis familiares podrán ver todo por lo que estaba pasando mientras ellos aún no sabían nada”, reveló la futura mamá a su paso por el programa de Jimmy Kimmel.

Lo cierto es que también había otras personas que estaban al corriente de lo que estaba sucediendo de puertas para dentro en el hogar de Khloé: los cámaras del popular reality que les siguen a ella y a sus familiares a todas partes desde hace una década. Sin embargo, ninguno de ellos traicionó su confianza filtrando el feliz acontecimiento a la prensa.

“Ellos también lo sabían. Yo conozco al equipo desde 2007, en esencia hemos mantenido al mismo personal durante todos estos años. Han formado parte de tantas cosas… en lo bueno y en lo malo de nuestras vidas. Y siempre han sabido mantener la boca cerrada”, reconoce con gratitud.