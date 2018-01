Keith Urban sufre viendo las películas de su mujer Nicole Kidman

Aunque sea consciente de que se trata de ficción y de que su mujer la actriz Nicole Kidman no ha sufrido realmente, al cantante country Keith Urban aún le afecta enormemente verla sufriendo en sus películas o series porque le parece demasiado real.

Tras más de una década casado con la actriz Nicole Kidman, al cantante country Keith Urban aún le cuesta diferenciar a su esposa de los personas que esta interpreta en la ficción y debido a ello algunas de sus películas o series no son aptas para él.

“Keith es artista, pero… mmmh sí que lo pasó mal viendo ‘The Killing of a Sacred Deer’. Estábamos en el Festival de Cine de Cannes y estaba entre hipnotizado y abrumado. Y después fue cuando llegó ‘Big Little Lies’; ahí se quedó destrozado. Él dice que cuando me escucha llorar o gritar, como si saliera de lo más hondo de mi ser, le afecta automáticamente y experimenta una reacción visceral. Porque su corazón y su mente no distinguen entre actuar y la vida real; para él es lo mismo. Y le afecta”, explica la oscarizada intérprete en una entrevista a la revista W.

En el caso de la serie de la HBO que le valió un Emmy a Nicole, es justo apuntar -en defensa de su marido- que la intérprete protagoniza de forma magistral unas escenas muy angustiantes con su compañero de reparto Alexander Skarsgård, encargado de dar vida a su marido en la ficción. Sin embargo, irónicamente ella no experimentó la misma angustia grabando esas secuencias que el cantante cuando descubrió el resultado final.

“Es cierto que hubo algunos momentos muy intensos en el set, pero él y yo nos comunicábamos muy bien”, alega Nicole. “Teníamos que desplegar tal vulnerabilidad y honestidad, todo ello al mismo tiempo que tratábamos de hacernos sentir seguro, que se estableció una conexión diferente entre nosotros”.

Por esa misma razón, la actriz no le otorgó ninguna importancia al hecho de que su reacción automática fuera besar en los labios a Alexander cuando este recibió su propio Emmy por su actuación en ‘Big Little Lies’.

“A ver, ya le había besado muchas muchas más veces antes, en el set, y de forma mas pasional”, se justifica. “Así que, en ese momento, los dos estábamos en shock y esa fue mi manera de decirle: ‘Me alegro mucho por ti’. Porque sé todo lo que puso en ese personaje; lo que hizo fue muy valiente, dar vida a esa persona de esa forma. Jamás se reprimió, nunca habló o se quejó o se preocupó por qué impresión podía estar proyectando. Fue muy honesto y se mantuvo fiel a lo que necesitaba la historia”, defiende su orgullosa compañera.