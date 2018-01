Stephen Fry no presentará este año la gala de los premios Bafta

El veterano actor Stephen Fry y presentador, que ha ejercido de maestro de ceremonias del evento durante los últimos doce años, ha emitido un comunicado para dar a conocer su retirada definitiva.

Al margen del tono sobrio pero refinado de sus galas, si hay algo que ha caracterizado tradicionalmente a los premios Bafta -los galardones cinematográficos más importantes del Reino Unido- ha sido la presencia durante doce años del actor y cómico Stephen Fry en el papel de maestro de ceremonias.

De hecho, desde que tomara posesión de tan importante cargo en el año 2001, su ingenioso y muy británico sentido del humor se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los grandes alicientes del evento y en una de sus principales señas de identidad.

Sin embargo, este mismo viernes el veterano artista ha emitido un comunicado que a buen seguro habrá dejado petrificados a sus seguidores, ya que en él anuncia su retirada definitiva como presentador del acto y, por si eso no fuera suficiente, que ni siquiera se despedirá de los espectadores con una última aparición en la gala que tendrá lugar el próximo 18 de febrero en el Royal Albert Hall londinense.

“Cada una de las doce ediciones de los Bafta que he tenido el privilegio de presentar ocupa un lugar muy especial en mi recuerdo. Esa mezcla de glamour, gloria, drama y -en ocasiones- vergüenza y algo de hipo cumple una labor única en el calendario cinematográfico británico. Pero después de tantos años, creo que ha llegado el momento de dar un paso atrás y dejar que sean otros los que lleven los Bafta a un nuevo nivel y a glorias aún más memorables. Va a ser muy divertido ver la ceremonia de 2018 sin que el corazón me lata a toda velocidad, sin que se me seque la boca y me tiemblen las piernas”, reza parte de la nota que ha compartido a los medios de comunicación.