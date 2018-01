Familia de Jenni Rivera deja sin compensación a victimas del avionazo

A pesar de que la familia de Jenni Rivera aseguró que han ayudado a las familias de las personas fallecidas junto con la cantante en el avionazo del pasado del 9 de diciembre del 2012 en Nuevo León, es la madre del estilista Jorge Sánchez, mejor conocido como Gigi, quien ha negado estas información e incluso ha despotricado contra ellos.

Durante una entrevista para un diario en México, doña Luz Cristina externó su molestia, sobre todo contra Rosie Rivera, hermana de “La Diva de la Banda”, quien fue designada por la propia cantante como su albacea.

“Lo que me da más coraje es que la tal Rosie, en donde quiera que se para anda diciendo que sí nos han ayudado, que sí nos han dado (dinero), que siguen en comunicación con nosotros, con las familias de los afectados, pero eso es pura mentira, eso no es verdad, y a mí eso me da mucho coraje. Yo ya estoy cansada de escuchar que los Rivera se paren el cuello diciendo que nos han dado; no nos han dado nada, ya basta. Mejor que se calle la boca Rosie y que no ande diciendo nada, no nos ha dado la cara en años. Prefiero que nos digan a nosotros: No les hemos dado y no les vamos a dar nada y se acabó”, expresó Doña Luz.

“Aquí los únicos que han ganado son los Rivera, esta familia se quedó con todo lo que hizo Jenni, las familias de los afectados no hemos ganado nada. Por eso hicimos un llamado hace poco a través de los medios de comunicación, para tocar su corazón y para que nos ayuden; estábamos apostando a la buena voluntad de la familia Rivera, pero no hay nada. Esa señora Rosie es la albacea y no nos ha dado nada. Por eso estábamos pidiéndole a ella, pero nada. Hacen donaciones por todos lados, ayudan a las señoras borrachas, a las golpeadas, a todo mundo, menos a los afectados del avionazo… personas que trabajaron con Jenni”, agregó.

De igual manera, la madre del estilista afirmó que la situación con la empresa del avión fue la misma que con la familia de Jenni. “No se ha podido hacer nada, porque la empresa de los aviones en donde viajaba mi hijo con Jenni y su equipo desapareció por completo, cambiaron de dueño, de lugar y la razón social. Entonces, no hay a quién reclamarle y como ya pasaron cuatro años, la demanda caducó, no nos van a pagar nada a nadie, porque no se ha podido ejecutar la sentencia. Nada de los 70 millones que se decía, no hay nada”, finalizó.